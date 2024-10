Puntomagazine.it - Caivano, pusher beccato con soldi e cocaina

(Di domenica 20 ottobre 2024) Arrestato un 31enne di Frattaminore con precedenti di polizia per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Frattaminore con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Amendola, a, hanno notato un uomo, a bordo di un’auto che, con fare circospetto, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane. I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato entrambi.