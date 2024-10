Cade dal camion e rimane schiacciato da un imballaggio: aperta un'inchiesta (Di domenica 20 ottobre 2024) È stata aperta un'inchiesta da parte della magistratura viterbese in merito alla morte sul lavoro dell'aretino Domenico Capacci, 64 anni, avvenuta mercoledì scorso 16 ottobre a Grotte di Castro, località nei pressi del lago di Bolsena, nel Lazio. Capacci, socio di una ditta che si occupa di Viterbotoday.it - Cade dal camion e rimane schiacciato da un imballaggio: aperta un'inchiesta Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È stataun'da parte della magistratura viterbese in merito alla morte sul lavoro dell'aretino Domenico Capacci, 64 anni, avvenuta mercoledì scorso 16 ottobre a Grotte di Castro, località nei pressi del lago di Bolsena, nel Lazio. Capacci, socio di una ditta che si occupa di

Inaugura una nuova accademia per imparare il burlesque aperta a donne e uomini - ma con i tacchi - “Il burlesque è un’arte performativa liberatoria, una disciplina che permette a tutti, uomini e donne, di indossare con naturalezza il proprio corpo, di vincere ogni forma di imbarazzo e di connettersi con un livello superiore di bellezza, quella che ripudia i modelli estetici da social e... (Riminitoday.it)

Cade dalle scale durante la notte e muore - 68enne ritrovata dal marito : aperta un’inchiesta - Una donna di 68 anni è caduta dalle scale esterne della sua abitazione durante la notte a Sant'Omero. La donna sarebbe morta sul colpo e il suo corpo senza vita è stato ritrovato dal marito intorno alle 4.30 del mattino. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lettera aperta ai “cantori” della legalità (e brindisi sotto le stelle cadenti) - Vi siete scordati (ma è comprensibile, siete troppo presi dalla nuova missione anticamorra, non potete fare tutto voi!) che l’ANAC insiste nel sostenere che per quanto riguarda gli affidamenti diretti, incaricare ripetutamente lo stesso soggetto viola il principio di rotazione degli affidamenti. Si tratta sicuramente di un’innocente “scivolata”, che può capitare a chi fa e fa tanto come voi, ... (Casertanotizie.com)