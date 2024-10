Cacciatore muore assalito da un cinghiale in fuga (Di domenica 20 ottobre 2024) Un Cacciatore è morto dopo essere stato assalito da un cinghiale, nel territorio di Vicoforte nella provincia di Cuneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 20 ottobre. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito, già in gravissime Europa.today.it - Cacciatore muore assalito da un cinghiale in fuga Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Unè morto dopo essere statoda un, nel territorio di Vicoforte nella provincia di Cuneo. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 20 ottobre. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito, già in gravissime

