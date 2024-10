Bologna sott’acqua: ritrovato il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca (Di domenica 20 ottobre 2024) I pompieri hanno da poco ritrovato il corpo di un disperso nel Bolognese. È stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca, in provincia di Bologna; durante la notte, l’auto sulla quale viaggiava, era stata travolta dalla piena del torrente Zena causata dal maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna. Fiumi, canali e torrenti come il Ravone, Navile, il Savena e il Reno hanno invaso le strade a causa della forte pioggia. Evacuazioni: ritorna la paura a Pianoro e in Val di Zena, evacuazioni anche a Budrio, Molinella e Bagnacavallo. In Romagna allagata Cesenatico. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 20 ottobre 2024) I pompieri hanno da pocoildi un disperso nel Bolognese. È stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco ildi, in provincia di; durante la notte, l’auto sulla quale viaggiava, era stata travolta dalla piena del torrente Zena causata dal maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna. Fiumi, canali e torrenti come il Ravone, Navile, il Savena e il Reno hanno invaso le strade a causaforte pioggia. Evacuazioni: ritorna la paura a Pianoro e in Val di Zena, evacuazioni anche a Budrio, Molinella e Bagnacavallo. In Romagna allagata Cesenatico.

