Notizie.com - Bari, agguato tra ultras di Fiorentina e Fidelis Andria: terrore in tangenziale. Il video

(Di domenica 20 ottobre 2024)incon untradellae della. Ilsul web lascia di stucco. La rissa con mazze e catene è avvenuta tra le auto in coda con gliche si sono scontrati a volto coperto, arrivando a lanciare anche fumogeni.trasulladi(Notizie.com)Le prime ricostruzioni specificano che sarebbero stati i tifosi della, incappucciati o comunque con il colpo coperto da caschi, ad aggredire i tifosi della. Le immagini mostrano alcuni di questi scendere da minivan armati per correre tra le automobili per raggiungere gli avversari. Così è iniziata una rissa che ha messo paura soprattutto agli automobilisti che erano in fila in mezzo al traffico e del tutto estranei all’accaduto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Notizie.