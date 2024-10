Avevi ragione tu Ballando con le stelle Sonia Bruganelli cede a Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) “Mi arrendo”.ha spiazzato tutti nell’ultima puntata dicon le. C’era tanta attesa per la sua nuova esibizione, dopo le scintille delle settimane scorse con i membri della giuria., infatti, si è scontrata con quasi tutti i giurati, ad eccezione della presidentessa, Carolyne Smith. Un confronto che è andato oltre l’aspetto tecnico, in particolare con. Cosa sucrà stavolta? È la domanda che si sono posti i telespettatori per tutta la settimana. Anche nei giorni scorsi, infatti, non sono mancate polemiche e frecciatine a distanza tra la ballerina vip e la giornalista del Fatto Quotidiano. Laaveva definito le prenti esibizioni di“modeste”. “Sul palco sei piccola,”, aveva detto, maaveva percepito quelle parole come un’offesa sul personale. Leggi anche: “Loro sono morti“.