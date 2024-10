"Atto eversivo, intervenga Mattarella". Il caso finisce in Parlamento (Di domenica 20 ottobre 2024) La mail inviata dal magistrato Marco Patarnello a una mailing list dell'Anm in cui dichiara Giorgia Meloni "più pericolosa" di Silvio Berlusconi e chiama a raccolta le toghe, rivelata oggi da Il Tempo, finisce in Parlamento. Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri con una lunga nota ha annunciato un'interrogazione urgente in cui chiede "una immediata ispezione da parte del Ministero della Giustizia relativa al comportamento" dell'esponente "di Magistratura Democratica, Procuratore della Cassazione". Iltempo.it - "Atto eversivo, intervenga Mattarella". Il caso finisce in Parlamento Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La mail inviata dal magistrato Marco Patarnello a una mailing list dell'Anm in cui dichiara Giorgia Meloni "più pericolosa" di Silvio Berlusconi e chiama a raccolta le toghe, rivelata oggi da Il Tempo,in. Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri con una lunga nota ha annunciato un'interrogazione urgente in cui chiede "una immediata ispezione da parte del Ministero della Giustizia relativa al comportamento" dell'esponente "di Magistratura Democratica, Procuratore della Cassazione".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’indiscrezione del Fatto : la commissione giuridica del Parlamento europeo “rimanda” Fitto e altri 9 commissari di von der Leyen - Raffaele Fitto, secondo il portale statunitense, avrebbe dichiarato la proprietà di sette appartamenti e di possedere delle quote in altri tre immobili. it, dal comitato giuridico del Parlamento europeo, noto come JURI. Non è chiaro al momento di quali precisazioni abbia bisogno la Commissione JURI sulla dichiarazione presentata dall’ex ministro. (Tpi.it)

Mic : Pd - ‘Sangiuliano subito in Parlamento - inaccettabile ministro sotto ricatto’ - Lo dice la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera Irene Manzi. . Le continue pressioni sui social che lo stanno portando a modificare giorno dopo giorno la riscostruzione dei fatti lasciano intendere di un probabile ricatto. E questo non è possibile”, conclude. “Sangiuliano ha mentito e lo ha fatto anche alla più alta carica del governo le cui dichiarazioni sono state ... (Calcioweb.eu)

Mic : Pd - 'Sangiuliano subito in Parlamento - inaccettabile ministro sotto ricatto' - "Sangiuliano ha mentito e lo ha fatto anche alla più alta carica del governo le cui dichiarazioni sono state sbugiardate dalla pubblicazione di importanti documenti sui social network da parte di una persona estranea all'amministrazione che, secondo il ministro e la presidente del consiglio, non avrebbe dovuto aver accesso a quelle informazioni", prosegue. (Liberoquotidiano.it)