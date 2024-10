Atalanta corsara a Venezia, 2-0 con Pasalic e Retegui (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Seconda vittoria di fila in campionato per l'Atalanta, che passa in trasferta sul campo del Venezia. Al Penzo finisce 2-0 grazie alle reti di Pasalic e Retegui, con quest'ultimo che sale a 8 centri in Serie A diventando momentaneamente capocannoniere in solitaria. La squadra di Gasperini raggiunge invece 13 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco restano fanalino di coda a quota 4. Â Sette minuti sul cronometro e i bergamaschi passano subito avanti con la zampata di Pasalic, che sotto porta non sbaglia dopo un batti e ribatti in area su situazione di corner. I nerazzurri continuano a fare la gara e gia' prima del quarto sfiorano anche il raddoppio con De Ketelaere, che tenta un mancino dal limite chiamando Stankovic all'intervento. Agi.it - Atalanta corsara a Venezia, 2-0 con Pasalic e Retegui Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Seconda vittoria di fila in campionato per l', che passa in trasferta sul campo del. Al Penzo finisce 2-0 grazie alle reti di, con quest'ultimo che sale a 8 centri in Serie A diventando momentaneamente capocannoniere in solitaria. La squadra di Gasperini raggiunge invece 13 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco restano fanalino di coda a quota 4. Â Sette minuti sul cronometro e i bergamaschi passano subito avanti con la zampata di, che sotto porta non sbaglia dopo un batti e ribatti in area su situazione di corner. I nerazzurri continuano a fare la gara e gia' prima del quarto sfiorano anche il raddoppio con De Ketelaere, che tenta un mancino dal limite chiamando Stankovic all'intervento.

L'Atalanta vince 2-0 a Venezia - in gol Pasalic e Retegui - Quarto successo in Serie A per i bergamaschi ora al quarto posto . Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Dea, lagunari in difficoltà VENEZIA - Seconda vittoria consecutiva per l'Atalanta in campionato, i nerazzurri s'impongono 2-0 in casa del Venezia grazie alle reti di Pasalic e Retegui. (Ilgiornaleditalia.it)

Pasalic-Retegui - l’Atalanta continua a vincere : 0-2 a Venezia - Di Francesco Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien (46? Ruggeri), Djimsiti; Bellanova, Ederson (75? Sulemana), Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere (68? Samardzic), Retegui (68? Zaniolo), Lookman (46? Cuadrado). A Venezia non è forse la miglior prestazione della stagione, ma la Dea trova la conclusione e anche la porta con facilità . (Bergamonews.it)