Liberoquotidiano.it - Alluvione a Bologna, tutta la città sommersa: paura e scene infernali. Pianoro, un morto

(Di domenica 20 ottobre 2024) L'Italia intera, da Nord a Sud, è statadall'ondata di maltempo che ha colpito duramente anche la Sicilia, già provata da mesi di siccità. Ma è la situazione in Emilia Romagna è particolarmente grave: a Bagnacavallo, nel ravennate, è stata ordinata l'evacuazione completa delle aree già duramente colpite dalle precedenti perturbazioni. A Cesenatico, in poche ore, sono caduti ben 70 millimetri di pioggia, causando problemi alla rete fognaria e ai sottopassi, e portando alla sospensione della circolazione ferroviaria. Nel frattempo, si registra anche una vittima. Sull'isola di Stromboli, un fiume di acqua e fango ha travolto le stradine, intrappolando i residenti nelle loro abitazioni. In questo caso, è stato necessario l'intervento della Protezione Civile per gestire l'emergenza.