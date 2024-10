«Allagamenti e blackout, notte in aeroporto a Palermo in attesa del volo» (Di domenica 20 ottobre 2024) MALTEMPO. Anche bergamaschi tra i passeggeri bloccati dal maltempo che ha colpito la Sicilia sabato 19 ottobre. Trasferiti in bus a Trapani, il decollo dell’aereo per Orio è previsto alle 23,15 di domenica. Voli regolari in mattinata. Ecodibergamo.it - «Allagamenti e blackout, notte in aeroporto a Palermo in attesa del volo» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) MALTEMPO. Anche bergamaschi tra i passeggeri bloccati dal maltempo che ha colpito la Sicilia sabato 19 ottobre. Trasferiti in bus a Trapani, il decollo dell’aereo per Orio è previsto alle 23,15 di domenica. Voli regolari in mattinata.

Maltempo - allagamenti a Marotta. Si lavora per il ritorno alla normalità - E, in più, questa volta, ad andare in tilt è stata anche un’area ulteriore della cittadina balneare: quella attraversata dalla Strada Statale 424 della Valcesano, che nell’ultimo tratto di circa 500 metri prima di incrociare l’Adriatica 16 è stata ricoperta da acqua e fango per la tracimazione di un fosso che gli scorre parallelamente, e il fiume marrone prodottosi è arrivato fino alla grande ... (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - i danni degli allagamenti a Bologna - A Bologna in poche ore sono caduti 74 mm di pioggia, equivalente alle precipitazioni medie dell’intero mese di ottobre. L’esondazione dei fiumi nella regione è proseguita nella notte e l’alluvione si è estesa dall’area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. (Lapresse.it)

Maltempo : strade chiuse per allagamenti e frane in Emilia Romagna - Liguria - Marche e Sicilia - In seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia, Anas, Società del Gruppo FS Italiane, è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità . (Gazzettadelsud.it)