Alessandro Basciano, la confessione a Verissimo: “Ho avuto una forma di depressione dopo la rottura con Sophie Codegoni” (Di domenica 20 ottobre 2024) Alessandro Basciano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha deciso di aprirsi in modo intimo e sincero a Verissimo, raccontando a Silvia Toffanin il difficile periodo che ha attraversato dopo la separazione dalla sua ex compagna Sophie Codegoni, madre della loro figlia Celine Blue. Il dj e modello ha condiviso dettagli personali sul suo stato di salute mentale e sulle sfide affrontate nel gestire la fine della loro relazione, rivelando di aver sofferto di ansia, attacchi di panico e una forma di depressione. “Ho avuto una sorta di depressione, con attacchi d’ansia e attacchi di panico“, ha ammesso Basciano, visibilmente provato ma determinato a raccontare la sua verità. Il periodo post-separazione è stato particolarmente difficile per lui, soprattutto a causa delle pesanti accuse ricevute da Sophie, che lo avevano colpito nel profondo. Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Basciano, la confessione a Verissimo: “Ho avuto una forma di depressione dopo la rottura con Sophie Codegoni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024), noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha deciso di aprirsi in modo intimo e sincero a, raccontando a Silvia Toffanin il difficile periodo che ha attraversatola separazione dalla sua ex compagna, madre della loro figlia Celine Blue. Il dj e modello ha condiviso dettagli personali sul suo stato di salute mentale e sulle sfide affrontate nel gestire la fine della loro relazione, rivelando di aver sofferto di ansia, attacchi di panico e unadi. “Houna sorta di, con attacchi d’ansia e attacchi di panico“, ha ammesso, visibilmente provato ma determinato a raccontare la sua verità. Il periodo post-separazione è stato particolarmente difficile per lui, soprattutto a causa delle pesanti accuse ricevute da, che lo avevano colpito nel profondo.

