Adriano Panzironi a processo, chiesti 2 anni e 8 mesi per il guru della dieta che promette di vivere 120 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) Adriano Panzironi prometteva di "vivere fino a 120" grazie alla sua dieta e agli integratori. Negli anni ha consolidato un piccolo impero. Oggi la magistratura gli chiede il conto Notizie.virgilio.it - Adriano Panzironi a processo, chiesti 2 anni e 8 mesi per il guru della dieta che promette di vivere 120 anni Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 20 ottobre 2024)va di "fino a 120" grazie alla suae agli integratori. Negliha consolidato un piccolo impero. Oggi la magistratura gli chiede il conto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adriano Panzironi e l’accusa di esercizio abusivo della professione medica : chiesta condanna di 2 anni e 8 mesi - L’Ordine provinciale dei medici di Roma è stato identificato come parte offesa in questo caso. In un clima già carico di attenzione su temi di salute e sicurezza alimentare, la vicenda di Panzironi si inserisce in un dibattito più ampio riguardante l’etica nella consulenza nutrizionale e i confini della comunicazione relativa alla salute. (Gaeta.it)

Adriano Panatta - "è kryptonite per Sinner" : chi è il vero avversario in campo di Jannik - Perché più vince, più continua a comportarsi in modo irreprensibile, più risulterà grande l'ingiustizia, se mai intenderanno imboccare quella strada”. . Ma pochi giorni dopo si è fermato ai quarti di un torneo che vale due volte quello di Pechino, mentre Jannik ha giocato la finale in uno, e ha vinto l'altro. (Liberoquotidiano.it)

Adriano Panatta valuta Jannik Sinner : “Trita gli avversari con il suo tennis e vi dico in cosa è migliorato di più” - Lui e l’iberico hanno un gap di vantaggio importante rispetto al resto dei giocatori“, ha affermato Panatta. Solo Alcaraz può contrastarlo, ma lo spagnolo non ha fatto vedere lo stesso rendimento continuo. Per quanto mi riguarda, Djokovic si deve rassegnare. Le reazioni ai risultati strabilianti di Jannik Sinner sono diverse. (Oasport.it)