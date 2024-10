A Monza lo storico edificio nel Parco si appresta a cambiare volto: ecco cosa nascerà (Di domenica 20 ottobre 2024) Una novità attesa da tempo a Monza. Dove la storica struttura ubicata nel cuore del Parco, ovvero l'ex centro di controllo della Rai progettato dal maestro Gio Ponti nel 1954, si appresta a una grande trasformazione.La Fondazione Morandi, realtà che sostiene la formazione di nuovi medici Monzatoday.it - A Monza lo storico edificio nel Parco si appresta a cambiare volto: ecco cosa nascerà Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una novità attesa da tempo a. Dove la storica struttura ubicata nel cuore del, ovvero l'ex centro di controllo della Rai progettato dal maestro Gio Ponti nel 1954, sia una grande trasformazione.La Fondazione Morandi, realtà che sostiene la formazione di nuovi medici

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mulini stregati e boschi incantati : Halloween nel parco di Monza - Il fantasma della cascina aspetta i bambini per trascorrere una serata di Halloween in compagnia, nel parco di Monza. . . "Il Fantasma della Cascina ha bisogno di aiuto nella notte più spaventosa dell'anno, e chi meglio dei vostri bambini può dargli una mano?" annunciano da Creda Onlus. L'evento è in. (Monzatoday.it)

Dal parco Trotter all'Arengario di Monza : la Mille Mila Bici in città - Domenica 13 ottobre va in scena la Mille Mila Bici, la prima edizione interurbana Milano-Monza. Si parte alle ore 10 da Parco Trotter fino a Monza, all'Arengario. L'itinerario ricalca il futuro percorso della M1 e, in parte, in Monza della MM2, in via di estensione fino al capoluogo brianzolo... (Monzatoday.it)

Lions Running nel parco di Monza - Lions Running, la gara più bella di sempre, è in programma domenica 6 ottobre nel parco di Monza. Le redini della manifestazione sono nelle mani dei Lions Club Lissone, ideatori dell’evento che gode del patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Monza, della Provincia di Monza e Brianza e... (Monzatoday.it)