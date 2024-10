Va a prendere la figlia mentre è in smart working, cade e si fa male: Inail condannata a risarcire 10mila euro (Di sabato 19 ottobre 2024) Una donna durante lo smart working si è fatta male alla caviglia mentre andava a prendere la figlia a scuola. Il Tribunale del lavoro di Milano ha condannato l'Inail a pagarle 10mila euro. Fanpage.it - Va a prendere la figlia mentre è in smart working, cade e si fa male: Inail condannata a risarcire 10mila euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una donna durante losi è fattaalla cavigliaandava alaa scuola. Il Tribunale del lavoro di Milano ha condannato l'a pagarle

È in smart working ma cade mentre va a prendere la figlia a scuola : Inail condannata a risarcire 10mila euro - Secondo l'Inail quindi non era definibile "un infortunio per rischio lavorativo ma per il verificarsi di un rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano". Nel tragitto casa-scuola, percorso quel 23 settembre del 2020, la lavoratrice era crollata malamente a terra procurandosi un infortunio alla caviglia che le ha provocato "una menomazione ... (Ilgiorno.it)

