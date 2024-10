Ucraina-Russia, media: attacco con drone a San Pietroburgo (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – San Pietroburgo sarebbe stata attaccata con un drone. Lo riferisce Nexta, sito bielorusso vicino all'opposizione, sul social X, citando media che parlano di interruzioni di energia elettrica in parte della città. Secondo il sito, sono stati anche diffusi video di esplosioni in una località della regione di San Pietroburgo. I media russi per Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sansarebbe stata attaccata con un. Lo riferisce Nexta, sito bielorusso vicino all'opposizione, sul social X, citandoche parlano di interruzioni di energia elettrica in parte della città. Secondo il sito, sono stati anche diffusi video di esplosioni in una località della regione di San. Irussi per

