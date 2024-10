Torre del Greco, tenta di strangolare moglie: lei fugge sul balcone e chiede aiuto (Di sabato 19 ottobre 2024) La donna, nel 2023, ha provato a denunciare il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi: da allora, nella loro casa a Torre del Greco, minacce e botte sarebbero diventate ancora più frequenti. tenta di strangolare la moglie, lei fugge sul balcone, chiede aiuto e si salva. E’ accaduto a Torre del 2anews.it - Torre del Greco, tenta di strangolare moglie: lei fugge sul balcone e chiede aiuto Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La donna, nel 2023, ha provato a denunciare il marito ma poi ha scelto di tornare sui suoi passi: da allora, nella loro casa adel, minacce e botte sarebbero diventate ancora più frequenti.dila, leisule si salva. E’ accaduto adel

