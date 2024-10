Terrore e mistero dallo spazio nel teaser trailer di Ash (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ disponibile da oggi il teaser trailer di Ash è il nuovo sci-fi/horror diretto da Flying Lotus, musicista e promettente regista statunitense. Reduce dall’ottima prova fornita all’interno di uno dei segmenti nel film antologico V/H/S/99, ma soprattutto con il film sperimentale Kuso (qui la recensione) il regista Flying Lotus (nome d’arte di Steven Ellison) con “Ash” strizza l’occhio al grande pubblico con un horror ambientato nello spazio, che presenta tra l’altro un cast di qualità capitanato da Eiza Gonzalez ed Aaron Paul. La trama ufficiale del film recita: “Sul misterioso pianeta di Ash, Riya (Eiza González) si sveglia e scopre che il suo equipaggio è stato massacrato. Universalmovies.it - Terrore e mistero dallo spazio nel teaser trailer di Ash Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E’ disponibile da oggi ildi Ash è il nuovo sci-fi/horror diretto da Flying Lotus, musicista e promettente regista statunitense. Reduce dall’ottima prova fornita all’interno di uno dei segmenti nel film antologico V/H/S/99, ma soprattutto con il film sperimentale Kuso (qui la recensione) il regista Flying Lotus (nome d’arte di Steven Ellison) con “Ash” strizza l’occhio al grande pubblico con un horror ambientato nello, che presenta tra l’altro un cast di qualità capitanato da Eiza Gonzalez ed Aaron Paul. La trama ufficiale del film recita: “Sul misterioso pianeta di Ash, Riya (Eiza González) si sveglia e scopre che il suo equipaggio è stato massacrato.

