Anteprima24.it - Telefonate anonime e minacce dopo l’incidente mortale: assolte due donne

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Avellino ha assolto F.T., 72 anni, e M.M., 38 anni, entrambe originarie di Cervinara, dalle accuse di molestie elegate a un tragico incidente stradale che costò la vita a due giovani. Le due imputate erano state denunciate per aver messo in atto una serie di chiamateminacciose nei confronti di un parente di una delle ragazze coinvolte nel. Il drammatico episodio si era consumato quando una delle ragazze accusate di essere alla guida della vettura fu indicata come responsabile dello schianto fatale. Nell’impatto persero la vita due giovani, tra cui la nipote di F.T. e la cugina di M.M. Il dolore per la perdita ha portato, secondo l’accusa, a una serie die molestie da parte delle imputate nei confronti della famiglia della giovane coinvolta nel