Biccy.it - Shaila Gatta sta recitando? Una vecchia dichiarazione la incastra

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle prime settimane passate nella casa del Grande Fratelloha fatto un lungo tira e molla con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez e solo ultimamente ha preso una decisione. Adesso l’ex velina (che si sente un po’ tronista) fa coppia con il bel pallavolista argentino, ma nonostante dichiari di essere “pazza” di questo bono, continua a frenarsi. Negli ultimi giorni la ballerina ha rivelato alle Non è la Rai: “Non voglio affrettare le cose. No, non gli ho permesso di “accarezzarmi”. Infatti lui dice che lo faranno santo. Ha molta pazienza e questo è bello. Per adesso le cose vanno bene così“. Molti utenti (e anche dei gieffini) credono che la ragazza stia giocando con Javier e non sia realmente interessata.