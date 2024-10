Sestri Levante 0 – Arezzo 1: tra gol e sorprese: la pagella di una partita da ricordare (Di sabato 19 ottobre 2024) Trombini: 6,5 Lazzerini: 6,5 Chiosa: 6,5 Gigli: 6,5 Coccia: 6,5 (poi ha un risentimento muscolare alla destra) Settembrini: 6,5 Renzi: 7 nel primo tempo, poi retrocesso a esterno sinistro 6 Santoro: 6 (ancora lento e spaesato) Guccione: 7 (un giocatore!!) Ogunseye: 5,5 (un colpo di testa e un mezzo tiro) Tavernelli: 6,5 (un gol da sette, poi è scappato al bagno!???) Gaddini: 6,5 Pattarello: 6 (due possibilità per segnare) Bigi: n.c. Mawuli: 7 (il nostro bastone) Troise: 6,5 L'articolo Sestri Levante 0 – Arezzo 1: tra gol e sorprese: la pagella di una partita da ricordare proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Sestri Levante 0 – Arezzo 1: tra gol e sorprese: la pagella di una partita da ricordare Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Trombini: 6,5 Lazzerini: 6,5 Chiosa: 6,5 Gigli: 6,5 Coccia: 6,5 (poi ha un risentimento muscolare alla destra) Settembrini: 6,5 Renzi: 7 nel primo tempo, poi retrocesso a esterno sinistro 6 Santoro: 6 (ancora lento e spaesato) Guccione: 7 (un giocatore!!) Ogunseye: 5,5 (un colpo di testa e un mezzo tiro) Tavernelli: 6,5 (un gol da sette, poi è scappato al bagno!???) Gaddini: 6,5 Pattarello: 6 (due possibilità per segnare) Bigi: n.c. Mawuli: 7 (il nostro bastone) Troise: 6,5 L'articolo0 –1: tra gol e: ladi unadaproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con Sestri Levante terza vittoria consecutiva lontano da casa per l’Arezzo - A disposizione: Borra, Barboni, Del Fabro, Fiore, Galli. Allenatore: ScottoAREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Chiosa, Gigli, Coccia (84’ Bigi); Renzi, Santoro, Settembrini (70’ Mawuli); Guccione (70’ Pattarello), Ogunseye (70’ Gucci), Tavernelli (62’ Gaddini). Allenatore: TroiseARBITRO: Catanzaro di CatanzaroRETI: 47’ TavernelliNOTE: 700 spettatori. (Corrieretoscano.it)

L’Arezzo espugna Sestri Levante : decisiva la rete di Tavernelli a inizio ripresa - Arbitro: Catanzaro. . L’Arezzo conquista tre punti fondamentali per restare nelle posizioni di vertice, imponendosi 1-0 sul campo del Sestri Levante grazie a un gol di Tavernelli. Dopo un primo tempo equilibrato con poche occasioni, gli amaranto sbloccano la gara al 2’ della ripresa: sugli sviluppi di un corner, Tavernelli è il più lesto a insaccare dopo una mischia in area. (Lortica.it)

Solido e cinico : all’Arezzo basta un gol di Tavernelli per sbancare Sestri Levante - Prima dell’intervallo occasione per Lazzarini ma anche lui manca il bersaglio. Per l’ex Casertana secondo gol in amaranto. Due ottimi segnali in vista della sfida casalinga contro la Spal. L’Arezzo torna a vincere e lo fa in trasferta su un terreno di gioco ostico, confermando la sua solidità difensiva (ritrovata) e il cinismo in attacco. (Sport.quotidiano.net)