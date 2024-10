Serie A, Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pari e spettacolo al Ferraris. Il Genoa rimonta due gol di svantaggio grazie alla doppietta di Pinamonti, decisivo L'articolo Serie A, Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Serie A, Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pari e spettacolo al Ferraris. Ildue gol di svantaggio grazie alla doppietta di, decisivo L'articoloA,2-2:i gol diproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

