Selvaggia Lucarelli commenta l’ultima intervista di Sonia Bruganelli e la fa nera Poi svela chi è il suo concorrente preferito a Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli, nel cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, ha replicato alle critiche ricevute nel dance show rilasciando un'intervista al Corriere della Sera. L'ex moglie di Paolo Bonolis, nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è stata protagonista di botta e risposta piuttosto accesi con la giurata Selvaggia Lucarelli. Tutto è cominciato quando la giornalista le ha detto: "Di concorrenti che ballano male a Ballando ne abbiamo visti tantissimi. Però con te succede una cosa strana. Tu sei una donna dalla grande personalità ma sulla pista sparisce la personalità. Non è che non balli bene però sulla pista diventi piccola, sparisci". Da lì è nata una disputa tra le due donne, all'interno della quale è stato più volte menzionato l'ex marito della produttrice televisiva.

