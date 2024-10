Sciopero unitario dei sindacati per il settore automotive: in 20.000 a Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) Fiom, Fim e Uilm chiedono investimenti da Stellantis e un piano per salvaguardare l’occupazione Per la prima volta in trent’anni, i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm hanno scioperato insieme, radunando circa 20.000 persone a Roma per chiedere un intervento deciso nel settore automotive, messo in ginocchio dal calo della produzione e dall’uso crescente di ammortizzatori sociali. I manifestanti hanno richiesto a Stellantis un impegno concreto con investimenti mirati a rilanciare la produzione e proteggere l’occupazione, sollecitando un piano strategico che coinvolga il governo e le parti sociali. La preoccupazione dei sindacati si concentra sul declino della produzione nazionale e sulle difficoltà che molte fabbriche del settore stanno affrontando, aggravate dalle politiche industriali insufficienti. Romadailynews.it - Sciopero unitario dei sindacati per il settore automotive: in 20.000 a Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Fiom, Fim e Uilm chiedono investimenti da Stellantis e un piano per salvaguardare l’occupazione Per la prima volta in trent’anni, iFiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm hanno scioperato insieme, radunando circa 20.000 persone aper chiedere un intervento deciso nel, messo in ginocchio dal calo della produzione e dall’uso crescente di ammortizzatori sociali. I manifestanti hanno richiesto a Stellantis un impegno concreto con investimenti mirati a rilanciare la produzione e proteggere l’occupazione, sollecitando un piano strategico che coinvolga il governo e le parti sociali. La preoccupazione deisi concentra sul declino della produzione nazionale e sulle difficoltà che molte fabbriche delstanno affrontando, aggravate dalle politiche industriali insufficienti.

Sciopero metalmeccanici - sindacati a Roma contro Stellantis : “Meloni troppo in silenzio” - “È una manifestazione unitaria. Tavares per trovare un accordo per risolvere il problema del futuro dell’occupazione dell’automotive nel nostro Paese”. “Il settore dell’auto è il cuore dell’industria italiana e noi abbiamo registrato che la situazione andava immediatamente bloccata. Deve convocare a Palazzo Chigi l’a. (Lapresse.it)

Berco - lavoratori e sindacati alla manifestazione di Roma contro i tagli nel settore - Lavoratori metalmeccanici e sindacati in mobilitazione a Roma nella manifestazione nazionale di venerdì 18. Sulla pagina Facebook della Filcams Cgil Ferrara, sigla sindacale presente al corteo, è comparso un post per rimarcare l'importanza dell'iniziativa "per il settore metalmeccanica e... (Ferraratoday.it)

Roma - gli operai di Stellantis e dell’indotto scendono in piazza. I sindacati : “Basta chiacchiere. Meloni convochi l’azienda” - I sindacati dei metalmeccanici scendono in piazza per difendere l’occupazione e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia, a partire dai siti Stelllantis. I sindacati: “Basta chiacchiere. Giornata di sciopero unitario del settore automotive e di manifestazione nazionale a Roma: Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si mobilitano insieme, sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso ... (Ilfattoquotidiano.it)