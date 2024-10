Ilrestodelcarlino.it - Schiacciato dal bobcat. Operaio di 62 anni muore mentre smobilita il cantiere

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo di 62ha perso la vita ieri mattina in seguito a un incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle 12 a Borello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti parrebbe che la vittima, di origine albanese, sia stata schiacciata da undurante una manovra. Nello specifico, un gruppo di operai era intervenuto in via Cimitero di Borello per rimuovere dei mezzi da lavoro precedentemente utilizzati all’interno di unin fase di rimozione e curato da una ditta non ubicata nel territorio. In effetti anche la vittima non era residente a Cesena. Tra i mezzi da lavoro c’era anche il, parcheggiato nelle vicinanze di un sottopasso dell’E45.