Sbagliato pagare meno i manager pubblici

La manovra potrebbe introdurre un nuovo limite agli stipendi dei dirigenti della Pa: da 240.000 a 160.000 euro. La mossa farebbe risparmiare solo un paio di milioni ma sarebbe un boomerang, visto che renderebbe impossibile reclutare professionisti di livello.

La madre di Leonardo Calcina - suicida per bullismo : «Chi ha sbagliato tra i prof deve pagare» - A un certo punto della cerimonia si è avvicinato il preside del Panzini per farmi le condoglianze, a due passi c’era la bara di Leo. E Leo un po’ si è aperto. La procura indaga per bullismo e sotto la lente ci sono tre compagni di scuola che, secondo il racconto dei genitori del ragazzo, gli abbassavano i pantaloni, lo colpivano sui genitali e lo insultavano. (Open.online)

X rimane bloccato in Brasile perché ha sbagliato a pagare una multa - Secondo la Corte suprema brasiliana, il social di Elon Musk ha inviato il bonifico che lo avrebbe avvicinato alla riattivazione a un conto diverso da quello indicato. (Wired.it)

Caos treni - la difesa di Salvini : “Colpa di un chiodo piantato nel posto sbagliato. I responsabili devono pagare” - Sui ritardi che sono all’ordine del giorno, Salvini assicura: “<i tecnici mi dicono che stanno recuperando anni di mancati investimenti”. . Ho chiesto i responsabili perché se qualcuno ha sbagliato e ha rovinato la giornata a migliaia di italiani deve rispondere di questi errori”. Alle opposizioni, furenti, Salvini replica: “Io chiedo ai tecnici, non ci sono io alle centraline, ho chiesto che ... (Ilfattoquotidiano.it)