Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d'Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - La Sardegna è una regione sicura? Dall'analisi dei dati del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - la risposta sembrerebbe affermativa. L'indice di criminalità elaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancano dati negativi in determinate categorie di reati. In particolare, Oristano risulta al primo posto assoluto tra le province Italiane per minor numero di crimini denunciati. Nel dettaglio, nel 2023 nella provincia centro-occidentale della Sardegna sono state registrate 2.358 denunce complessive, pari a 1.510 ogni 100 mila abitanti. Per fare un raffronto, le due città con indice più elevato sono Milano e Roma, rispettivamente con 7.093 e 6.071 denunce ogni 100 mila abitanti. Liberoquotidiano.it - Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d'Italia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Laè una regione? Dall'analisi deidel Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - la risposta sembrerebbe affermativa. L'indice dielaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancanonegativi in determinate categorie di reati. In particolare,risulta al primo posto assoluto tra le provincene per minor numero di crimini denunciati. Nel dettaglio, nel 2023 nellacentro-occidentale dellasono state registrate 2.358 denunce complessive, pari a 1.510 ogni 100 mila abitanti. Per fare un raffronto, le due città con indice più elevato sono Milano e Roma, rispettivamente con 7.093 e 6.071 denunce ogni 100 mila abitanti.

Sicurezza in Sardegna : Un’analisi approfondita sui dati di criminalità del 2023 - Nuoro si trova al vertice delle province sarde per omicidi, mentre Cagliari si distingue per il miglior tasso in questa categoria. Nel 2023, questa provincia ha registrato solamente 2. 000 abitanti. Questo equilibrio tra riduzione generale dei reati e la presenza di eccellenze negative suggerisce che, sebbene ci siano progressi, resta ancora del lavoro da fare per migliorare la sicurezza in ogni ... (Gaeta.it)

