San Martino in Strada, la segnalazione: "Il bus non passa, decine di ragazzi appiedati" (Di sabato 19 ottobre 2024) Segnala Michele: "Ieri, venerdì 18, e oggi sabato 19 ottobre, la linea bus 5a di Start Romagna non è passata nel'orario 7e26 nella zona di via Briganti di San Martino in Strada. decine di ragazzi sono rimasti quindi appiedati con conseguente ritardo a scuola. Quello che fa più riflettere è che

