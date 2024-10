Inter-news.it - Roma-Inter, scelte obbligate a centrocampo per Inzaghi: la probabile formazione

(Di sabato 19 ottobre 2024)si disputerà domenica 20 ottobre alle ore 20:45: di seguito ladi Simone. LA SFIDA –sarà l’incontro che darà il via a una settimana di fatiche e impegni non indifferenti per lanerazzurra. Dopo la sfida con i giallorossi, infatti, la squadra campione d’Italia sarà attesa dalla trasferta di Berna contro lo Young Boys di mercoledì e dal confronto con la Juventus della prossima domenica. I meneghini dovranno mostrare un carattere e una qualità diversi rispetto a quelli visti in occasione del primo trittico di questa stagione, contraddistinto dal pareggio non convincente di Monza, il pareggio di autorità con il Manchester City e la sconfitta meritata nel derby con il Milan.