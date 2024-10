Roma-Inter, parla Juric: "Inter top. Dimarco giocatore totale" (Di sabato 19 ottobre 2024) Manca sempre meno alla partita tra Roma ed Inter, gara molto importante per le due squadre per capire a cosa possono ambire. I nerazzurri hanno avuto un rendimento un pò altalenante, ma prima della Ilnerazzurro.it - Roma-Inter, parla Juric: "Inter top. Dimarco giocatore totale" Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Manca sempre meno alla partita traed, gara molto importante per le due squadre per capire a cosa possono ambire. I nerazzurri hanno avuto un rendimento un pò altalenante, ma prima della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roma - Juric : “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” - Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita". (Adnkronos) – Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida all'Inter, in programma alle 20. C'è […]. 45 di domenica 20 ottobre: "Dell'Inter sappiamo tutto. I nerazzurri, secondo l'ex allenatore del Torino, "non hanno punti deboli. (Periodicodaily.com)

Inter attesa da una sfida cruciale contro la Roma : le parole di Simone Inzaghi alla vigilia del match - La sfida all’Olimpico si preannuncia quindi come una verifica cruciale per il livello di preparazione della sua rosa. Soddisfazione per i nuovi innesti e la gestione della rosa Inzaghi non ha mancato di esprimere soddisfazione per come i nuovi acquisti si siano integrati nel gruppo. Inoltre, il tecnico ha toccato il tema degli infortuni. (Gaeta.it)

Inter - Inzaghi avvisa : “Conosco Juric - con la Roma servirà una grande partita” - (Adnkronos) – "Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontato Juric tante volte in questi anni. […]. Ci vorrà una grande Inter. La sosta non ci deve influenzare: veniamo da tre vittorie e dobbiamo proseguire nel nostro percorso". Sta portando la sua filosofia alla Roma, dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante in entrambe le fasi. (Periodicodaily.com)