Inter-news.it - Roma-Inter, l’Olimpico dalla parte di Inzaghi: precedenti da record!

(Di sabato 19 ottobre 2024) Scorrono le lancette versodi domani sera. L’analisi dei precedenti alfa emergere un datoessante per la squadra di Simone. ATMOSFERA – Tra rettangolo verde e panchina, lo Stadio Olimpico è stata la casa di Simoneper una serie lunghissima di anni. La Capitale italiana, nella sua veste laziale, è uno degli ambienti a cui l’allenatore piacentino è più affezionato, e presto la ritroverà, ma non con i colori a cui lui è abituato. Sarà, infatti, il giallorosso a prendere piede aldomani sera, in occasione didelle ore 20.45. L’atmosfera, come sempre, sarà caldissima, ma soprattutto molto tesa, viste le intenzioni dei tifosi della Curva Sud. Per questo i nerazzurri didovranno impiegare la massima concentrazione e ogni sforzo possibile per provare ad uscire vittoriosi dal primo impegno dopo la sosta.