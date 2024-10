Roma-Inter, Inzaghi sicuro prima del volo: conclusi due ballottaggi! (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Inter nelle prossime ore volerà per Roma, in vista del match di domani contro i giallorossi. Inzaghi ha praticamente definito la formazione. MENO UNO – Vigilia dell’atteso Roma-Inter di campionato, match in programma domani sera alle 20.45 all’Olimpico. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila tra campionato e Champions League, ma si troveranno di fronte la squadra di Ivan Juric, il quale ha parlato in conferenza stampa a Trigoria. Un match sempre spettacolare e Interessante quello dell’Olimpico. Questa mattina l’Inter ha fatto rifinitura ad Appiano Gentile per poi volare su Roma dopo. Altro forfait per Inzaghi, dopo quello di Piotr Zielinski. Kristjan Asllani, che ieri ha ricevuto una botta in allenamento, non sarà del match. Le ultime sulla probabile formazione dei campioni d’Italia prima della partenza verso la Capitale. Inter-news.it - Roma-Inter, Inzaghi sicuro prima del volo: conclusi due ballottaggi! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’nelle prossime ore volerà per, in vista del match di domani contro i giallorossi.ha praticamente definito la formazione. MENO UNO – Vigilia dell’attesodi campionato, match in programma domani sera alle 20.45 all’Olimpico. I nerazzurri vanno a caccia del quarto successo di fila tra campionato e Champions League, ma si troveranno di fronte la squadra di Ivan Juric, il quale ha parlato in conferenza stampa a Trigoria. Un match sempre spettacolare eessante quello dell’Olimpico. Questa mattina l’ha fatto rifinitura ad Appiano Gentile per poi volare sudopo. Altro forfait per, dopo quello di Piotr Zielinski. Kristjan Asllani, che ieri ha ricevuto una botta in allenamento, non sarà del match. Le ultime sulla probabile formazione dei campioni d’Italiadella partenza verso la Capitale.

