Preso dopo 16 colpi in mezza Italia. Finto carabiniere, raffica di truffe. Anziana gli consegna 50mila euro (Di sabato 19 ottobre 2024) Due o più complici, con base a Napoli, contattavano le vittime su un telefono di rete fissa e, dopo essersi qualificati come marescialli dei carabinieri o come avvocati, riuscivano a convincere le vittime che avrebbero dovuto consegnare a un collega o a un emissario comunque incaricato della riscossione, soldi o gioielli, necessari per pratiche burocratiche, spese legali o risarcimenti, per incidenti stradali patiti da qualche loro parente, in realtà mai avvenuti. Il modo è sempre lo stesso. Hanno agito anche a Osimo, due volte, e poi in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, a Roma, in Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia. Ilrestodelcarlino.it - Preso dopo 16 colpi in mezza Italia. Finto carabiniere, raffica di truffe. Anziana gli consegna 50mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Due o più complici, con base a Napoli, contattavano le vittime su un telefono di rete fissa e,essersi qualificati come marescialli dei carabinieri o come avvocati, riuscivano a convincere le vittime che avrebbero dovutore a un collega o a un emissario comunque incaricato della riscossione, soldi o gioielli, necessari per pratiche burocratiche, spese legali o risarcimenti, per incidenti stradali patiti da qualche loro parente, in realtà mai avvenuti. Il modo è sempre lo stesso. Hanno agito anche a Osimo, due volte, e poi in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, a Roma, in Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia.

