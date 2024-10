Perugia ad Ascoli a caccia di risposte. Formisano: "La testa sarà fondamentale" (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’altalena poco divertente. Il Perugia oggi ad Ascoli dovrà cercare di ribaltare l’ultimo risultato, la sconfitta interna con l’Entella, per provare a ripartire per l’ennesima volta in questo campionato. "L’assenza di continuità può essere un problema spiega Alessandro Formisano alla vigilia della gara Sia dal punto di vista delle formazioni da poter schierare, che dei risultati. Dal punto di vista delle prestazioni la squadra non ha avuto una totale discontinuità. L’ultima partita siamo partiti bene ma non siamo stati bravi a risollevarci nella ripresa e questo deve aiutarci a migliorare". Perché il Perugia fatica a risollevarsi? "È come se a volte ci fosse la sensazione che tutto quello che si fa non basta, che le cose precipitano nel momento in cui l’avversario mette la testa dalla tua parte. Sport.quotidiano.net - Perugia ad Ascoli a caccia di risposte. Formisano: "La testa sarà fondamentale" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Un’altalena poco divertente. Iloggi addovrà cercare di ribaltare l’ultimo risultato, la sconfitta interna con l’Entella, per provare a ripartire per l’ennesima volta in questo campionato. "L’assenza di continuità può essere un problema spiega Alessandroalla vigilia della gara Sia dal punto di vista delle formazioni da poter schierare, che dei risultati. Dal punto di vista delle prestazioni la squadra non ha avuto una totale discontinuità. L’ultima partita siamo partiti bene ma non siamo stati bravi a risollevarci nella ripresa e questo deve aiutarci a migliorare". Perché ilfatica a risollevarsi? "È come se a volte ci fosse la sensazione che tutto quello che si fa non basta, che le cose precipitano nel momento in cui l’avversario mette ladalla tua parte.

