Open Arms, la Lega in piazza rivendica i porti chiusi. Ma in aula Bongiorno racconta un'altra storia (Di sabato 19 ottobre 2024) A Palermo, durante l'udienza del processo Open Arms dedicata all'arringa difensiva in favore di Matteo Salvini, si è svolto un sit in della Lega. Le tesi portate avanti dalla piazza leghista e dall'avvocata Bongiorno in aula, però, sono state molto diverse: da una parte la difesa dei confini, dall'altra l'idea che invece fosse stata la nave Ong a rifiutare lo sbarco, nonostante le moltissime offerte dell'Italia.

Bongiorno attacca : «Open Arms poteva andare in Spagna ma ha bighellonato» - Lunga arringa difensiva dell’avvocato di Matteo Salvini, accolto a Palermo da big leghisti e militanti. Solidarietà da Viktor Orbán. Continua a leggere . (Laverita.info)

Processo Open Arms - Lega in piazza per Salvini. La difesa : Ong voleva mettere governo in difficoltà - «Quella nave non aveva falle! Chiedo l'assoluzione, il fatto non sussiste». Palermo, esterno giorno. Le casse piazzate sotto le palme di Piazza Politeama sparano in tempo reale... (Ilmattino.it)

Il processo Open Arms. In piazza e in aula - accuse alla ong : "Voleva far cadere Salvini" - "Meriti una medaglia", scrive però sui social Viktor Orban. . Altra cosa un’arringa certamente abile, ma dai contenuti almeno a grandi linee supernoti. Lei, si sa, procede su tutt’altra linea: non ha alcuna intenzione di giocare all’autoscontro con l’Europa, casomai si propone come faro e apripista. (Quotidiano.net)