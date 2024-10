Nuovo allarme. Orgogliosi Forlivesi:: "Attenti, dopo alcuni mesi tornano risse e spaccio" (Di sabato 19 ottobre 2024) "dopo alcuni mesi di serenità, la situazione in centro storico è di Nuovo difficile per i residenti e i problemi che sembravano essere stati risolti si sono ripresentati. A questo punto chiediamo interventi coordinati ma anche più coraggiosi e più forti per ristabilire una situazione di tranquillità per tutti coloro che nel nostro centro storico vivono e lavorano". Non si ferma l’azione di Orgogliosi Forlivesi, il comitato di cittadini residenti nelle vie del centro a tutela della sicurezza, della vivibilità e nella lotta contro degrado e delinquenza nel cuore della città. Il Nuovo grido d’allarme lo lancia Nicolò Ramilli, portavoce degli ‘Orgogliosi’: "dopo un’estate tranquilla la situazione nella zona fra corso Garibaldi, piazzetta della Misura, via delle Torri, piazza Saffi e piazza del Duomo è degenerata. Ilrestodelcarlino.it - Nuovo allarme. Orgogliosi Forlivesi:: "Attenti, dopo alcuni mesi tornano risse e spaccio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "di serenità, la situazione in centro storico è didifficile per i residenti e i problemi che sembravano essere stati risolti si sono ripresentati. A questo punto chiediamo interventi coordinati ma anche più coraggiosi e più forti per ristabilire una situazione di tranquillità per tutti coloro che nel nostro centro storico vivono e lavorano". Non si ferma l’azione di, il comitato di cittadini residenti nelle vie del centro a tutela della sicurezza, della vivibilità e nella lotta contro degrado e delinquenza nel cuore della città. Ilgrido d’lo lancia Nicolò Ramilli, portavoce degli ‘’: "un’estate tranquilla la situazione nella zona fra corso Garibaldi, piazzetta della Misura, via delle Torri, piazza Saffi e piazza del Duomo è degenerata.

