Non servono case ma spazi pubblici

"Come membro della Consulta di quartiere mi occupo dell'ex Macello da dieci anni. Nel 2014 avevo presentato un progetto per il ParcoCultura Villoresi, un'area da dedicare al tempo libero, per giovani e meno giovani. Si chiedevano "spazi terzi" pubblici, dove le persone potessero esprimersi e condividere. Questo è un modo per dare voce alle persone e creare benessere e evitare gli episodi di violenza come l'accoltellamento dei giorni scorsi. L'ex Macello è un'area di 44mila metri quadrati che ben si presta a questo e non va lasciato in balìa di chi ne fa un riparo di fortuna creando una sensazione di insicurezza tra i residenti".

Medicina - lo stop al test di ingresso bocciato dai Giovani Medici : «Non servono più laureati - ma professionisti nel pubblico» – L’intervista - Che futuro si prospetta quindi agli studenti di Medicina? Quanto agli ospedali, invece, avranno un numero adeguato di medici? «Ci aspettiamo un numero eccessivo di medici. Queste dovrebbero essere chiare e strettamente aderenti al programma di studi. Con l’obiettivo di rendere più accessibile il percorso di studi in Medicina, il governo ha proposto una riforma significativa che punta ad ... (Open.online)

L’emergenza silenziosa - il disagio giovanile che non possiamo ignorare. Veltroni : “I fatti violenti delle ultime settimane non sono isolati - servono attenzione e intervento” - . Veltroni: “I fatti violenti delle ultime settimane non sono isolati, servono attenzione e intervento” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Non è "sempre successo", scrive Walter Veltroni sul Corriere della Sera del 15 ottobre, riferendosi alla recente ondata di violenza che ha coinvolto giovani in diverse parti d'Italia. (Orizzontescuola.it)

Alberto Angela riceve la laurea honoris causa in Scienze Ambientali. “Credo nei giovani - servono menti preparate per affrontare il futuro” - Conferita dall’università Mediterranea di Reggio Calabria. Il divulgatore: “Consiglio di considerare l’università come un punto di partenza e un trampolino verso il domani”. (Repubblica.it)