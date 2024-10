Lopinionista.it - Nino D’Angelo, Piero Marrazzo, Paolo Sorrentino e Claudio Gioè tra gli ospiti di Domenica In

(Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA –20 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 6^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla 4^ puntata di ‘Ballando con le Stelle’ con i concorrenti ballerini, I Cugini Di Campagna, Alan Friedman e Massimiliano Ossini ed i rispettivi maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen; in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Fabio Ca, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi.