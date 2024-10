Monaco: “Alcaraz è un fenomeno, Sinner l’unico che può batterlo. Nadal serve in Coppa Davis?” (Di sabato 19 ottobre 2024) Guido Monaco ha analizzato il confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic al Six Kings Slam durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La superficie era molto strana, era compatta e dura perché saltava la palla, ma allo stesso tempo era veloce, sono due combinazioni che non sempre vengono insieme. Secondo me hanno fatto una mescola tutta loro. È stata una partita abbastanza vera, entrambi non ci stavano a perdere: quando Djokovic è riuscito a girarla gli è venuto in mente di fare lo scherzetto, Sinner sentiva di essere sopra ma non riusciva a concretizzare, poi nel finale non c’è stata storia. Anche agonisticamente è stata una partita interessante, a Sinner sarebbe girato perdere la partita. Oasport.it - Monaco: “Alcaraz è un fenomeno, Sinner l’unico che può batterlo. Nadal serve in Coppa Davis?” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Guidoha analizzato il confronto tra Jannike Novak Djokovic al Six Kings Slam durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La superficie era molto strana, era compatta e dura perché saltava la palla, ma allo stesso tempo era veloce, sono due combinazioni che non sempre vengono insieme. Secondo me hanno fatto una mescola tutta loro. È stata una partita abbastanza vera, entrambi non ci stavano a perdere: quando Djokovic è riuscito a girarla gli è venuto in mente di fare lo scherzetto,sentiva di essere sopra ma non riusciva a concretizzare, poi nel finale non c’è stata storia. Anche agonisticamente è stata una partita interessante, asarebbe girato perdere la partita.

