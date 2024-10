Migranti, Nordio: “Su Albania sentenza abnorme, interverremo con provvedimenti” (Di sabato 19 ottobre 2024) La reazione del governo alla sentenza del Tribunale di Roma che annulla i trattenimenti dei Migranti nei centri in Albania è stata “non contro la magistratura, ma contro il merito di questa sentenza. Non è una polemica contro la magistratura, a cui ancora mi onoro di appartenere, ma contro un tipo di sentenza che non solo non condividiamo ma che riteniamo addirittura abnorme”, e quindi “interverremo con provvedimenti legislativi”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un convegno a Palermo. “Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro”, aggiunge Nordio, spiegando che “c’è una sentenza della Cedu che non dice affatto quello che è alla base della sentenza di Roma: è lo Stato che deve decidere, è una decisione di alta politica”. Lapresse.it - Migranti, Nordio: “Su Albania sentenza abnorme, interverremo con provvedimenti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La reazione del governo alladel Tribunale di Roma che annulla i trattenimenti deinei centri inè stata “non contro la magistratura, ma contro il merito di questa. Non è una polemica contro la magistratura, a cui ancora mi onoro di appartenere, ma contro un tipo diche non solo non condividiamo ma che riteniamo addirittura”, e quindi “conlegislativi”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, a margine di un convegno a Palermo. “Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro”, aggiunge, spiegando che “c’è unadella Cedu che non dice affatto quello che è alla base delladi Roma: è lo Stato che deve decidere, è una decisione di alta politica”.

