Migranti in viaggio verso Bari i 12 di rientro dall’Albania

È in navigazione verso Bari, dopo la partenza dall'Albania, la motovedetta della Guardia Costiera 'Visalli' giunta ieri a Shengjin per imbarcare i 12 Migranti condotti nei giorni scorsi nel centro d'accoglienza di Gjader. I Migranti, che facevano parte di un gruppo originario di 16 persone, sono da trasferire nuovamente in Italia dopo la pronuncia del tribunale di Roma che non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all'accordo tra Italia e Albania. Pronuncia che ha provocato le proteste della premier Giorgia Meloni e di tutta la maggioranza. Il centrodestra è andato all'attacco dei giudici figurando un nuovo scontro tra poteri dello Stato, mentre le opposizioni se la prendono con il governo e puntano il dito contro quello che definiscono "uno spot elettorale" in Albania, costato "quasi un miliardo".

