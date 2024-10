Iltempo.it - Migranti: Gasparri, 'parlino magistrati che non condividono uso politico giustizia'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott.?(Adnkronos) - "Dal Parlamento deve venire un pieno e convinto sostegno alle prese di posizione dei vertici del Governo di ieri. Sottoscrivo le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del vicepresidente, Antonio Tajani. Se si vanno a vedere i profili di certiche hanno assunto decisioni annunciate, ma non per questo da condividere, in tema di immigrazione, si capisce perfettamente l'origine delle iniziative che vorrebbero impedire al Governo di svolgere una politica di contenimento dell'immigrazione clandestina. Quanto è avvenuto è gravissimo. Ci devono essere risposte immediate sotto il profilo giuridico, argomentate, serie, che tengano conto dell'ampio consenso internazionale giunto in Italia da tutta Europa in materia di immigrazione. Siamo di fronte a uno scontro