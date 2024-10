"Maestri pistoiesi", un’insolita performance (Di sabato 19 ottobre 2024) Il canovaccio lo mette a disposizione un testo che ha fatto storia e che meglio di qualsiasi altro può rappresentare il senso degli "Archivi di pietra" pistoiesi. Immaginate quindi lo spirito impalpabile di un defunto appoggiato alla propria lapide la cui voce ancora si articola in suoni e serve stavolta per recitare l’ultimo atto, quello che consegna il morto alla memoria eterna: il proprio epitaffio. Così, ispirandosi alla più celebre "Spoon river" di Edgar Lee Masters, ecco appunto il libro "Archivi di pietra. Appunti, documenti e immagini dei cimiteri urbani. Il caso Pistoia" (Alvivo Edizioni, 2023) trasformarsi in performance teatrale. Lanazione.it - "Maestri pistoiesi", un’insolita performance Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il canovaccio lo mette a disposizione un testo che ha fatto storia e che meglio di qualsiasi altro può rappresentare il senso degli "Archivi di pietra". Immaginate quindi lo spirito impalpabile di un defunto appoggiato alla propria lapide la cui voce ancora si articola in suoni e serve stavolta per recitare l’ultimo atto, quello che consegna il morto alla memoria eterna: il proprio epitaffio. Così, ispirandosi alla più celebre "Spoon river" di Edgar Lee Masters, ecco appunto il libro "Archivi di pietra. Appunti, documenti e immagini dei cimiteri urbani. Il caso Pistoia" (Alvivo Edizioni, 2023) trasformarsi inteatrale.

