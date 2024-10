L’Ue ko: il modello giapponese salva l’auto (Di sabato 19 ottobre 2024) Toyota vende solo per il 3% di vetture a batteria ma raggiunge livelli di emissioni inferiori a Renault e Volkswagen e vicini a Stellantis. Spinta sull’ibrido per contrastare l’ascesa cinese. Mentre in Italia il prezzo dei principali modelli è aumentato del 24% in cinque anni. Laverita.info - L’Ue ko: il modello giapponese salva l’auto Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 19 ottobre 2024) Toyota vende solo per il 3% di vetture a batteria ma raggiunge livelli di emissioni inferiori a Renault e Volkswagen e vicini a Stellantis. Spinta sull’ibrido per contrastare l’ascesa cinese. Mentre in Italia il prezzo dei principali modelli è aumentato del 24% in cinque anni.

