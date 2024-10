Lanazione.it - “LuccAutori“. Ospite Bozzetto creativo e regista

(Di sabato 19 ottobre 2024) Brunostamani alle 10 a Villa Bottini, al Festival dipresenterà il libro “Il signor” scritto con Simone Tempia (Rizzoli). Le collaborazioni con Piero Angela ed Enzo Jannacci, gli incontri con Mina e Matt Groening, il successo del Signor Rossi e quella notte degli Oscar in compagnia di Kim Basinger e un pirataripercorre le sue esperienze di– dai filmini adolescenziali sulle formiche del giardino di casa alla genesi di West and Soda e Vip, da Allegro non troppo fino a oggi, intrecciandole ai momenti più formativi, divertenti e toccanti della sua vita, come quella volta che la stampa lo definì “meglio della Loren” o il giorno in cui ha scelto una pecora per amica. Alle 11 sempre a Villa Bottini l’incontro sarà con Fabio Sironi, l’autore della copertina dell’antologia 2024 di “Racconti nella Rete”.