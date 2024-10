LIVE Djokovic-Nadal 6-2, 3-4, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: lo spagnolo si salva da 15-40 (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Termina di poco in corridoio il dritto in corsa di Nadal, che ha cercato un accelerazione per uscire dallo scambio. 40-40 Djokoivc manovra bene da fondo campo facendo fare il ‘tergicristallo’ a Nadal, il quale ribalta lo scambio con un dritto lungolinea in corsa. Il serbo non riesce a chiudere il punto con il colpo successivo spedendo il dritto in rete. Seconda 40-30 Nadal non trova il campo con la risposta di rovescio. Seconda 30-30 Prima ad uscire vincente per il serbo. 15-30 Scappa in lunghezza il dritto lungolinea in corsa di Djokovic. 15-15 Fantastico rovescio incrociato di Nadal. Lento il serbo a rientrare verso il centro del campo dopo aver giocato il colpo precedente, 15-0 Servizio ad uscire e rovescio in contropiede per Djokovic. 3-4 Gioco Nadal: si ferma in rete la risposta di dritto del serbo. Oasport.it - LIVE Djokovic-Nadal 6-2, 3-4, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: lo spagnolo si salva da 15-40 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Termina di poco in corridoio il dritto in corsa di, che ha cercato un accelerazione per uscire dallo scambio. 40-40 Djokoivc manovra bene da fondo campo facendo fare il ‘tergicristallo’ a, il quale ribalta lo scambio con un dritto lungolinea in corsa. Il serbo non riesce a chiudere il punto con il colpo successivo spedendo il dritto in rete. Seconda 40-30non trova il campo con la risposta di rovescio. Seconda 30-30 Prima ad uscire vincente per il serbo. 15-30 Scappa in lunghezza il dritto lungolinea in corsa di. 15-15 Fantastico rovescio incrociato di. Lento il serbo a rientrare verso il centro del campo dopo aver giocato il colpo precedente, 15-0 Servizio ad uscire e rovescio in contropiede per. 3-4 Gioco: si ferma in rete la risposta di dritto del serbo.

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 3-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo si salva da 15-40 - 0-15 Lo spagnolo è lento in uscita dal servizio. Seconda 15-40 Scappa in lunghezza il dritto del serbo. 40-30 L’iberico non sfrutta un’ottima prima spedendo in rete il dritto successivo. 30-30 Djokovic non trova il campo con la risposta. Seconda 15-40 Nadal incrocia bene con il rovescio per poi accelerare con il lungolinea. (Oasport.it)

LIVE – Djokovic-Nadal 6-2 2-3 - finale 3°/4° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 33 – Entrano in campo i due sfidanti 18. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Djokovic, che si trova avanti per 31-29 nel bilancio degli scontri diretti, ad agosto ha vinto la medaglia d’oro in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e da pochissimo ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai. (Sportface.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo domina il primo set - 15-30 Djokovic ribalta lo scambio il dritto lungolinea e forza l’errore di Nadal, 0-30 Si stampa sul nastro il lungolinea di dritto di Djokovic. 33 Rafael Nadal fa il suo ingresso sul terreno di gioco. Lo spagnolo è stato sconfitto dal connazionale Carlos Alcaraz per 6-3, 6-3; il serbo invece si è arreso per la seconda volta in pochi giorni a Sinner con il punteggio di 2-6, 7-6, 4-6. (Oasport.it)