Lecce-Inter Primavera 0-0 pagelle | Zanchetta prestazione da 5!

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’pareggia ancora con ilper 0-0. Andreadelude pesantemente, ladella squadra è da 5 pieno. Ledell’ottava giornata di campionato. Calligaris 6.5: Sbaglia una sola uscita in tutta la partita, ma quando viene chiamato in causa risponde al meglio ed è decisivo.– DIFESA Aidoo 5.5: Si fa ammonire nel primo tempo, spinge poco e viene sostituito dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa. – dal 64? Della Mora 6: Arriva sul fondo e crea una delle poche occasioni della partita dell’con il cross per Spinacce. In fase difensiva non è chiamato ad un particolare impegno. Re Cecconi 6.5: Perfetto in ogni scelta. Dalle chiusure all’impostazione del gioco, il difensore potrà diventare la nuova colonna nerazzurra. Alexiou 6.5: Guida il compagno in una partita giocata in maniera impeccabile da entrambi.