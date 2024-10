La Serie A riparte con due pareggi: rimpianto Como, il Genoa evita il peggio (Di sabato 19 ottobre 2024) Subito tante emozioni nelle prime partite dell’ottava giornata di campionato di Serie A Termina in parità la sfida tra neopromosse Como e Parma, il Genoa riesce ad evitare un pesante ko interno contro il Bologna. Riccardo Orsolini (LaPresse) – calciomercato.itPrimo tempo vivace al ‘Sinigaglia’ dove il Parma sblocca il risultato dopo venti minuti di gioco con un bellissimo gol di Bonny, a segno di tacco su un traversone particolarmente invitante di Hernani. Al 35? padroni di casa vicini al gol del pareggio con un colpo di testa di Cutrone neutralizzato da Suzuki che nulla può al 44?, quando Fadera premia l’inserimento centrale di Nico Paz il quale – dopo l’esordio con l’Argentina – trova anche il primo gol in Serie A da due passi. Calciomercato.it - La Serie A riparte con due pareggi: rimpianto Como, il Genoa evita il peggio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Subito tante emozioni nelle prime partite dell’ottava giornata di campionato diA Termina in parità la sfida tra neopromossee Parma, ilriesce adre un pesante ko interno contro il Bologna. Riccardo Orsolini (LaPresse) – calciomercato.itPrimo tempo vivace al ‘Sinigaglia’ dove il Parma sblocca il risultato dopo venti minuti di gioco con un bellissimo gol di Bonny, a segno di tacco su un traversone particolarmente invitante di Hernani. Al 35? padroni di casa vicini al gol delo con un colpo di testa di Cutrone neutralizzato da Suzuki che nulla può al 44?, quando Fadera premia l’inserimento centrale di Nico Paz il quale – dopo l’esordio con l’Argentina – trova anche il primo gol inA da due passi.

