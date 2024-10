Juric “Inter squadra top, Dybala e Dovbyk stanno bene” (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’Inter non ha punti deboli, per tutti è difficile affrontarli. Si conoscono da anni e hanno un gioco bello dove scambiano molto le posizioni e sanno quello che devono fare. Noi cercheremo di fare la nostra partita, applicando quelli che sono i nostri concetti, provando a metterli in difficoltà”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro l’Inter. “Affrontiamo una squadra top, da anni gioca un bellissimo calcio e sarà una gara difficilissima. I giocatori che sono rimasti hanno avuto più tempo per lavorare, mentre gli altri che sono rientrati, lo hanno fatto con grande entusiasmo”, ha poi proseguito il tecnico giallorosso. Su Dimarco, suo giocatore ai tempi del Verona, Juric si è detto “soddisfatto per la carriera che sta facendo. Unlimitednews.it - Juric “Inter squadra top, Dybala e Dovbyk stanno bene” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “L’non ha punti deboli, per tutti è difficile affrontarli. Si conoscono da anni e hanno un gioco bello dove scambiano molto le posizioni e sanno quello che devono fare. Noi cercheremo di fare la nostra partita, applicando quelli che sono i nostri concetti, provando a metterli in difficoltà”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan, alla vigilia della sfida contro l’. “Affrontiamo unatop, da anni gioca un bellissimo calcio e sarà una gara difficilissima. I giocatori che sono rimasti hanno avuto più tempo per lavorare, mentre gli altri che sono rientrati, lo hanno fatto con grande entusiasmo”, ha poi proseguito il tecnico giallorosso. Su Dimarco, suo giocatore ai tempi del Verona,si è detto “soddisfatto per la carriera che sta facendo.

