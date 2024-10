Ilrestodelcarlino.it - Incontro alle 17.30 con le scrittrici. Vilella e Maria Lenti

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’associazione Partenia, centro studi Vaccaj Cecchi Picciola, propone per oggi pomeriggio17.30 in via Mazzolari 18 a Pesaro undella scrittricein dialogo con la scrittrice Enrichetta(foto) su un tema di particolare attualità: "La potenza della scrittura femminile". Per Enrichetta, originaria di Brindisi ma residente a Pesaro ormai da 23 anni, la scrittura ha rappresentato il ponte ideale verso la società e il mondo femminile in particolare (suoi i romanzi La chiave di cioccolata, Pequod 2018, e il Taglio dello scoglio - Affinità elettive 2023) che parlano di vite difficili e di prove ancor più complicate da superare per le donne. Un appuntamento che non mancherà di interessare un pubblico sempre attento ai mutamenti più profondi della società.