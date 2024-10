“In pandemia ho sofferto d’insonnia, ora sono una sleep coach: così aiuto le persone a dormire meglio” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il sonno, seppur spesso trascurato, è un aspetto che ha ricadute importanti sulla salute e sulla nostra quotidianità. Partendo da questa consapevolezza, Simona Cortopassi, 44 anni, sleep coach e sleep influencer, ha deciso di dare vita un progetto dedicato al sonno. A Fanpage.it ha spiegato di cosa si occupa e come è iniziato il suo percorso. Fanpage.it - “In pandemia ho sofferto d’insonnia, ora sono una sleep coach: così aiuto le persone a dormire meglio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il sonno, seppur spesso trascurato, è un aspetto che ha ricadute importanti sulla salute e sulla nostra quotidianità. Partendo da questa consapevolezza, Simona Cortopassi, 44 anni,influencer, ha deciso di dare vita un progetto dedicato al sonno. A Fanpage.it ha spiegato di cosa si occupa e come è iniziato il suo percorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“In pandemia ho sofferto d’insonnia, ora sono una sleep coach: così aiuto le persone a dormire meglio” - Il sonno, seppur spesso trascurato, è un aspetto che ha ricadute importanti sulla salute e sulla nostra quotidianità ... (fanpage.it)

When you could sleep all day long ???? - Homeowners Are Sharing The "Worth Every Penny" Purchases, Renovations, And Projects That They Completely Swear By Fox's Bret Baier acknowledges 'mistake' in Harris interview over airing of Trump clip ... (msn.com)

Football fans pull down goal post following Nebraska-Oklahoma game in 2000 - The celebration quickly turned to chaos following the Nebraska-Oklahoma game in 2000. Local law enforcement tried to hold their ground, protecting the goal post with batons and pepper spray, everyone ... (ketv.com)